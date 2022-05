Casal coloca churrasqueira em quarto para se esquentar e morre asfixiado

Edwin e Silvana morreram asfixiados após usar churrasqueira em quarto fechado para se aquecer do frio (foto: Reprodução/Rede social)

Marido e mulher morreram asfixiados na cidade de Nova Ponte, depois de usar uma churrasqueira ainda em brasa, dentro do quarto para se aqueceram durante a noite de sono. O casal foi encontrado morto pela filha de 14 anos durante a madrugada desta quinta-feira (19/5). Os filhos também tinham brasas em seu quarto e sentiram efeitos de intoxicação.



Edwin Luisi de Medeiros Silva, de 40 anos, e Silvana Vieira da Silva, de 39 anos, tinham acendido a churrasqueira como forma de manter o quarto quente durante a noite fria na cidade do Triângulo Mineiro. Segundo levantamento da perícia da Polícia Civil no local, eles se intoxicaram com o dióxido de carbono na fumaça, vindo do carvão, e que tomou o quarto. A filha relatou que os pais fecharam janelas e portas para evitar o frio.

Eles também deixaram algumas brasas no quarto dos filhos, também como forma de aquecê-los, o que pode ter levado a criança a ter a dor de cabeça. Os filhos do casal foram levados a uma unidade de saúde, onde receberam atendimento médico e foram liberados. Eles estão sob a guarda da irmã mais velha, que não mora na mesma casa.

A Polícia Civil acredita ter sido uma fatalidade, mas ainda não descarta outras hipóteses, e ainda fará outros levantamentos antes de finalizar o inquérito.

Outro caso Em 2019, uma criança de 2 anos e os pais morrem de forma parecida na cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo. O casal também acendeu uma churrasqueira para se proteger do frio e acabou intoxicado junto da criança.



Os três foram encontrados mortos no quarto do imóvel onde viviam, próximos da churrasqueira de alumínio, que tinha restos de carvão.