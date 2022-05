Homem morre ao ser linchado por grupo com foices, pás e enxadas; veja vídeo

Um homem morreu após ser linchado em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O caso aconteceu na última terça-feira (17/05), mas as imagens do flagrante foram divulgadas dias depois. Clayton Magno de Souza, de 32 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A vítima seria o suspeito de cometer furtos em uma creche na cidade.As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento exato em que um homem é linchado próximo a uma creche no Bairro Jardim kennedy 2, em Poços de Caldas. Repare quando um grupo aparece na cena. Um homem cai ao chão e é agredido por outros cinco suspeitos armados com pás, enxadas e foices.A vítima tenta levantar-se e reagir, mas não consegue. O homem se deita novamente e continua sendo agredido. Em seguida, o grupo foge do local. A vítima identificada por Clayton Magno de Souza, de 32 anos, foi socorrida em estado grave no hospital, com ferimentos no pulmão e traumatismo craniano. Clayton não resistiu aos ferimentos.De acordo com a polícia, a vítima tem passagens e é suspeito de cometer furtos na região, inclusive na creche próxima ao local onde a agressão aconteceu. Um inquérito foi aberto para apurar o caso. Ainda segundo a polícia, as ferramentas usadas no crime foram encontradas em uma obra na Rua Estanho. Uma pá suja de sangue foi apreendida.