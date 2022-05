Homem é preso transportando droga em rodovia de Minas

Droga foi encontrada no interior do veículo (foto: Reprodução/Polícia Militar Rodoviária)

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, no município de Coromandel, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O homem dirigia um Voyage, da marca Volkswagen, e foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na noite dessa quarta-feira (18/05), no quilômetro 349 da rodovia MG-188.