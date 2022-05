Polícia Civil indicia mãe por morte de bebê de cinco meses em Pitangui

Inquérito concluiu que bebê morreu por desnutrição (foto: Divulgação/PCMG)

Uma jovem, de 20 anos, foi indiciada pela Polícia Civil (PC) por homicídio culposo – quando não há intenção de matar - pela morte do filho, um bebê de cinco meses. O inquérito que investigava o caso foi concluído, nesta quarta-feira (18/5), e apontou que a criança morreu por desnutrição. O caso aconteceu em julho do ano passado em Pitangui, no Centro-Oeste do estado.



O bebê morreu dois meses após a denúncia ser registrada na Polícia Civil. Na época, a mãe já havia perdido provisoriamente a guarda do filho, que estava sob os cuidados em um abrigo.



“Durante o período em que esteve no abrigo institucional, a criança foi submetida a tratamento médico. Todavia, menos de dois meses depois, veio a óbito”, relatou a PC em nota.



A polícia instaurou inquérito para apurar o caso. No decorrer das investigações, foi requisitado a necropsia da vítima, bem como documentos à instituição que a abrigou e aos hospitais em que o bebê foi atendido. Testemunhas também prestaram depoimentos.



“De posse dos elementos produzidos ao longo da investigação criminal, a Polícia Civil verificou a existência de indícios de que a morte da criança fora causada por negligência da mãe, que por não alimentar devidamente o filho, causou-lhe grave desnutrição o que culminou em sua morte”, relatou a polícia.



O inquérito será remetido à Justiça, e a mãe, que tem outro filho, de três anos, que está sob a guarda dos avós paternos, continua em liberdade.

*Amanda Quintiliano especial para o EM