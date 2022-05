Roubo de bolsa dentro de igreja chama a atenção para aumento dos crimes

Em Manhuaçu, homem aproveitou que a idosa não estava por perto para furtar bolsa dentro da igreja. (foto: Reprodução/Aqui) O aumento dos roubos e furtos em Minas Gerais não tem poupado vítimas. Na Zona da Mata, nessa terça-feira (17), uma senhora teve sua bolsa furtada dentro de uma igreja, enquanto fazia suas orações . Na noite do mesmo dia, o suspeito foi preso, mas o caso chama a atenção para os dados de criminalidade no estado, que são preocupantes.

Só em março deste ano foram 20.830 furtos registrados. Um aumento de 22% em relação ao mesmo mês do ano passado, e de 15,3% em relação a janeiro deste ano. Os dados são Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que ainda não fechou os números de abril.

Já os roubos, com ameaça ou violência, tiveram um aumento de 24%. Foram 1.189 crimes registrados, contra 959 em março de 2021 e 913 em janeiro de 2022.

“O furto é um crime de oportunidade, onde o infrator se aproveita da distração da vítima e de um ambiente propício para cometer o crime”, afirmou a major Layla Brunella, porta-voz da Polícia Militar.

O maior aumento em março deste ano foi o de roubos e furtos a carros. Foram 647 roubos, um aumento de 52% em relação a janeiro de 2022, quando ocorreram 426 crimes desse tipo. Os furtos chegaram a 2.166, 43,4% a mais que em março de 2021 (1.510 casos) e 37.2% do que em janeiro de 2022 (1.578 casos).

Outro dado preocupante é o aumento de furtos ao transporte coletivo – 306 ocorrências, 45,7% a mais do que no mesmo mês do ano anterior, que registrou 210 furtos.

Apesar desse aumento, a major afirma que o cumulativo dos dados de criminalidade indica uma redução constante dos crimes desde 2016 e que Minas Gerais é o estado mais seguro para se viver no Brasil.

“Quando eu falo de março deste ano em relação a março do ano passado, eu comparo um ano de pandemia, de restrição da circulação de pessoas e de onda roxa [da pandemia] com um mês onde essa liberdade retorna ao cidadão mineiro e há uma tendência para que o crime possa acontecer em um quantitativo maior”, ressaltou a porta-voz da PM.

Da mesma forma, Layla afirmou que a comparação com janeiro deve levar em conta que muitas pessoas estão fora de suas casas nesse mês, em período de férias, e há menor circulação no comércio.

Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e serão atualizados com as informações para abril nas próximas semanas.

Prevenção

Segundo a Major Layla Brunella, a participação do cidadão nas medidas de autoproteção é muito importante.

Entre as medidas de autoproteção, foram mencionados o cuidado ao circular em áreas comerciais e em locais com grande aglomeração de pessoas; a atenção ao entorno; evitar expor seus bens e valores na presença de outras pessoas; e o cuidado de não estar em locais ermos em horários a noite, onde não há um apoio de outras pessoas.

“Esse apoio e essa responsabilização de toda sociedade são fundamentais para que Minas continue sendo o estado mais seguro para se viver e para que esses dados que comemoramos desde 2016, com quedas progressivas, ano a ano, continuem sendo comemorados em 2022”, afirma a porta-voz.

Layla reforça que o trabalho preventivo e repressivo qualificado é ajustado dia-a-dia pelas forças de segurança para que as estratégias sejam adequadas e levem a uma redução dos dados de criminalidade.