Corpo de suposta vítima de roubo é encontrado em Ravena, distrito de Sabará

CBMG informou que, em tese, o homem estava desaparecido após ter o seu caminhão de carga roubado por uma quadrilha no mês passado (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A. Press) O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado nessa quinta-feira (21), no acesso rural da BR-381, em Ravena, distrito do município de Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o local era de difícil acesso e, por isso, foi necessário fazer rapel para conseguir extrair o corpo.





Os bombeiros informaram que o homem estava desaparecido após ter o caminhão de carga dele, com produtos de limpeza, roubado por uma quadrilha, no dia 28 de março. A família da vítima, que era de Governador Valadares, na Região do Rio Doce, teria acionado a polícia do interior, pois não tinha contato com o caminhoneiro desde o assalto. No dia 1º de abril, o veículo foi encontrado no Bairro Jardim Vitória, na região Nordeste da capital.





Local de extração do corpo era de difícil acesso

De acordo com os bombeiros, as buscas começaram na manhã de ontem, com o uso de mapas, localização via GPS e cães. Os militares fizeram uma trilha alcançando o cume de um relevo da área, onde perceberam o odor característico de decomposição.





Com a pista, as equipes concentraram os esforços no local e, após fazer uma atenta varredura, notaram que o odor estava mais característico na beira do paredão, além de uma suposta passagem pelas plantas e de um galho quebrado.





Segundo o Corpo de Bombeiros, os equipamentos de rapel foram buscados e, em seguida, um dos militares desceram atrás do corpo, que foi encontrado rapidamente. Por se tratar de um suposto roubo, a Polícia Civil foi acionada, a fim de dar continuidade à extração.





Com a orientação da perícia, o corpo, em estado avançado de decomposição, conseguiu ser retirado do local, sendo encaminhado até uma viatura da Polícia Civil.