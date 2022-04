Idosa é presa apos amarrar cão em saco e pedir que joguem o animal no rio

Cão foi encontrado com as patas amarradas em Varginha (foto: Noticiando Varginha / reprodução )



No Boletim de Ocorrência consta que o animal estava com um homem. Ele disse à polícia que a dona do cão deu um maço de cigarros para ele jogar o animal no ribeirão. Os militares foram atrás da mulher, que confirmou o caso.

IMAGENS SENSÍVEIS



Cachorro é resgatado após ser encontrado dentro de um saco de lixo com as patas amarradas. Uma idosa de 64 anos foi presa por suspeita de maltratar o animal e pagar um maço de cigarro para que o cão seja jogado no rio.



Veja mais: https://t.co/tsawVEULJ3 pic.twitter.com/WyrjZZ03mj %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 22, 2022 De acordo com a polícia, a mulher de 64 anos contou que fez isso porque o animal estaria doente e estava procurando ajuda para o cachorro, mas não conseguiu ninguém. Além disso, os vizinhos estariam reclamando dos latidos e o animal estava mordendo as pessoas na rua.

A suspeita foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Varginha e vai responder por maus-tratos a animais. O cachorro foi levado para uma clínica veterinária e está disponível para adoção.

Uma idosa foi presa suspeita de maus-tratos contra animais em Varginha, no Sul de Minas. A mulher teria amarrado as patas de um cachorro, que foi colocado em um saco de lixo. O caso não para por aí. A suspeita teria dado um maço de cigarros para que um homem jogasse o animal no rio.