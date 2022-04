Pela colisão, a carreta pegou fogo, e como o caminhão estava carregado de carvão vegetal, o fogo rapidamente se espalhou. (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma batida entre um caminhão carregado de carvão vegetal e uma carreta sem carga, na madrugada desta sexta-feira (22/4), interditou a MG-120, próximo ao antigo presídio de Itabira, Região Central de Minas Gerais. Não há previsão de liberação da rodovia.

Segundo o motorista do caminhão, enquanto estava parado no acostamento por problemas mecânicos - uma das rodas se soltou - foi surpreendido por um choque traseiro da carreta. Com a colisão, a carreta pegou fogo, e, como o caminhão estava carregado de carvão vegetal, o fogo rapidamente se espalhou.

O batalhão do Corpo de Bombeiros mais próximo foi acionado às 5h25 da manhã, e ao chegar lá, foi iniciado o combate às chamas, que durou cerca de 1h15, pela magnitude do incêndio.

O Samu ofereceu atendimento aos condutores, porém o motorista do caminhão recusou socorro. O motorista da carreta está preso entre as ferragens e carbonizado na cabine.

O Corpo de Bombeiros permanece no local aguardando a Polícia Rodoviária e a Perícia Técnica.

*Estagiária sob supervisão