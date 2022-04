Serra do Cipó - Cachoeira Véu da Noiva (foto: Divulgação/Portal Serra do Cipó)

Neste feriado prolongado, nem todos os mineiros estavam de folga para curtir e descansar. Porém, perto de Belo Horizonte há vários destinos rápidos, ótimos para curtir o fim de semana, seja descansando ou aproveitando os pontos turísticos naturais, que reúnem todos os atributos para uma viagem incrível do começo ao fim. Confira opções de bate e volta perto da capital.

Serra do Cipó

Igreja do Rosário, em Tiradentes (foto: Divulgação/Aqui Pertin)

Um dos destinos mais famosos é a Serra do Cipó, que fica a 97km de Belo Horizonte. O lugar abriga muitos restaurantes, lojas típicas, hotéis e pousadas, além de áreas de camping para todos os bolsos. Tem ainda um cardápio de atrativos naturais repleto de trilhas, caminhadas, escalada, cachoeiras e piscinas naturais de águas cristalinas.

Um desses locais é o Acampamento Véu da Noiva. A unidade conta com uma estrutura completa para acampamento com vestiários, restaurantes, quadras de vôlei e peteca, campo de futebol, piscina natural e a cachoeira Véu da Noiva. O acesso ao Camping Véu da Noiva é permitido ao público mediante pagamento de hora, diária, pernoites e estadia nos chalés.

Ouro Preto

Astronômico Frei Rosário, em Caeté (foto: Divulgação/Arquidiocese de Belo Horizonte)

Uma das mais famosas cidades históricas de Minas Gerais, Ouro Preto fica a 100km de BH e faz parte da Estrada Real e tem o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

Símbolo do Barroco Mineiro, além da culinária, a cidade possui 19 igrejas e capelas, a maioria construída ainda no período colonial. Há muitas opções de diversão e lugares para tirar fotos, curtir o ar fresco e a natureza na mesma viagem, como parques naturais e cachoeiras como o Parque Estadual do Itacolomi e o Parque Natural Municipal das Andorinhas.

Tiradentes

Inhotim, em Brumadinho (foto: Divulgação/Monique Renne)

Já que o feriado é para homenagear o militar Tiradentes, a cidade que fica a 190km de BH não pode ficar de fora. Com mais de 300 anos de história, Tiradentes possui locais turísticos relaxantes e elegantes, além da culinária muito elogiada pelos visitantes.

Para quem curte natureza, há diversas cachoeiras para aproveitar, além do visual da Serra de São José.

Caeté

Igreja São Francisco de Assis e Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Mariana (foto: Getty Images/Reprodução)

Caeté fica a 60km da capital e é considerada um santuário de natureza e religiosidade. Na cidade, pode-se visitar a Serra da Piedade, ótimo lugar para apreciar o pôr-do-sol e observar astros, no observatório Astronômico Frei Rosário.

A história continua viva em Caeté, eternizada em museus que relatam costumes, saberes e a presença de importantes personalidades políticas do ciclo do ouro. Alguns deles são o Museu Casa João Pinheiro/ Israel Pinheiro, Museu Regional e Museu da Farmácia. A região também é repleta de nascentes e cachoeiras que convidam ao relaxamento, como a Cachoeira de Santo Antônio, uma das mais belas da região.

Brumadinho - Inhotim

Cabeça de Boi, vilarejo com 200 habitantes (foto: Divulgação/Yaya Souza)

Toda a exuberância do local fica a 50km de BH. Inhotim é um dos destinos esteticamente mais famosos de Minas Gerais, pois é repleto de esculturas naturais de árvores, além das exposições artísticas que, com o verde dos jardins, produzem uma verdadeira experiência visual para o visitante. O local é um dos maiores museus a céu aberto do mundo.

Sua localização privilegiada – entre os ricos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado –, e as paisagens exuberantes ao longo dos 140 hectares de visitação proporcionam aos visitantes uma experiência única. Cerca de 700 obras de mais de 60 artistas, de quase 40 países, são exibidas ao ar livre e em galerias em meio a um Jardim Botânico com mais de 4,3 mil espécies raras, vindas de todos os continentes do mundo.

Mariana

Lago de Furnas, em Capitólio (foto: Divulgação/Cristian Lourenço)

A primeira capital de Minas Gerais e a cidade mais rica na época do ciclo do ouro fica a 113km da capital, e conta com muita história do período colonial, restaurantes de comida mineira e lojas de artigos colecionáveis.

Caso o visitante opte por ir de ônibus, não há necessidade de carro para circular na cidade, já que a maioria dos pontos turísticos ficam no Centro Histórico, como a Praça Minas Gerais. Ao chegar lá, logo se percebe o motivo da fama. A praça fica em um ponto um pouco mais elevado da cidade. No meio, fica o Pelourinho, que é cercado pela Casa de Câmara e Cadeia e pelas igrejas de Nossa Senhora do Carmo e de São Francisco de Assis.

Santana do Rio Preto - Cabeça de Boi

Esse destino mineiro a 124km de Belo Horizonte merece destaque, pois é ideal para pessoas que buscam paz neste feriadão, “se desligar do mundo”. Além do fato de não haver sinal de telefone nem internet, o vilarejo de 200 habitantes tem em seu entorno lugares como Parque Nacional da Serra do Cipó, conhecido por suas belezas naturais e pelas pinturas rupestres.

Capitólio

Minas Gerais tem bar, e também tem “mar”. O mar de Minas fica em Capitólio, a 280km de BH - pela distância, para curtir todas as atrações o ideal são pelo menos dois dias de hospedagem. A cidade faz parte do complexo da Serra da Canastra, e é o destino ideal para quem curte aventura e ecoturismo.

Um dos lugares mais procurados para turismo não somente no estado, mas em todo Brasil, possui cachoeiras, piscinas naturais e mirantes com lindas vistas. Além disso, nele fica localizado o famoso Lago de Furnas, com águas cor de esmeralda, sendo um dos maiores lagos artificiais do mundo.

*estagiária sob supervisão