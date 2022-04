Feriadão: Fiscalização é reforçada nas rodovias de MG a partir desta quarta

Operação especial teve início na manhã desta quarta-feira (20/4) em todo o estado (foto: Edésio Ferreira/D.A Press/E.M) Às vésperas do Feriado de Tiradentes, nesta quinta-feira (21/4), milhares de pessoas planejam a famosa "fugidinha da rotina”. Após dois anos de pandemia, a flexibilização das medidas sanitárias e a retomada do turismo têm motivado cada vez mais a população a pegar estrada, especialmente em feriados prolongados como este.





Por outro lado, o aumento do fluxo nas estradas exige uma atenção redobrada das autoridades. Em Minas Gerais, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), iniciou na manhã desta quarta-feira (20/4) uma operação especial de fiscalização e combate à criminalidade nas estradas do estado.





Segundo a PMRv, 100 pontos de operações serão instalados em todo o estado, além das operações itinerantes através de patrulhamento nas rodovias. Em Belo Horizonte e Região Metropolitana serão cerca de oito pontos simultâneos.





“Nosso objetivo principal é evitar e prevenir os acidentes, em especial aqueles com vítimas. Além de combater a criminalidade, o tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, roubos e também o crime de embriaguez ao volante”, explica o tenente-coronel da PMMG, Aleixo Junior.





De acordo com Aleixo, o maior fluxo no estado é em direção ao litoral e cidades turísticas, como Capitólio, na região Sudeste de Minas. Para evitar o trânsito e aumentar a segurança, a orientação é que os motoristas confiram o trajeto da viagem antecipadamente.





Redução no número de acidentes





Movimento na BR 381, saída para Vitória, nesta quarta-feira (20/4) (foto: Edésio Ferreira/D.A Press/E.M) A retomada das atividades e o aumento do fluxo de pessoas das rodovias, até o momento, não geraram impactos negativos quanto à segurança da população - pelo contrário.





Segundo dados da PMMG, os números de acidentes no primeiro trimestre de 2022, com relação ao mesmo período do último ano, reduziram 8,5%. Até abril de 2021, foram registrados 2.192 acidentes nas rodovias do estado, enquanto este ano foram contabilizadas 2.005 ocorrências.





O número de vítimas fatais reduziu de forma ainda mais significativa: de 259 para 192. Ou seja, uma queda de 25,8%.





“Como a pandemia já não está no seu momento crítico, percebemos um aumento de pessoas na rodovia e mesmo assim temos números a comemorar”, comenta Aleixo, que atribui a redução dos números ao aumento da fiscalização e a estratégias educativas tanto da Polícia Militar, como da Polícia Rodoviária Federal.