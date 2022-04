Mais um feriadão: rodovias mineiras novamente terão policiamento reforçado

Polícia Rodoviária Federal estará presente nos principais trechos da malha federal de Minas (foto: Divulgação/PRF)

As rodovias que cortam Minas Gerais voltarão a ter policiamento reforçado nos próximos dias devido ao feriado prolongado de Tiradentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) manterá o mesmo padrão de todos os feriados nacionais e reforçará o efetivo com fiscalizações.

Nas rodovias federais que passam por Minas Gerais, a Operação Tiradentes 2022 será iniciada no primeiro minuto desta quinta-feira, 21 de abril, e se estenderá até o último minuto do domingo, dia 24.

Os agentes trabalharão para garantir a segurança viária, com atenção especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito. Os policiais estarão localizados em pontos estratégicos, nos horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Esses pontos são identificados de acordo com as estatísticas e análise da gestão local para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez no trânsito.

O trabalho diário da PRF será mantido com a missão de prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação. Também serão desenvolvidas ações de prevenção para as condutas de risco dos condutores, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante e não utilização do cinto de segurança.

Os motoristas devem ter um cuidado ainda maior, pois, neste feriado de Tiradentes, não haverá restrição de veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes. Em todos os estados brasileiros, os veículos poderão circular livremente, todos os dias, a qualquer hora.