COVID: 95% dos municípios de Minas não registram mortes há sete dias

Esta é a melhor estimativa observada em Minas desde o início da pandemia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O avanço da vacinação contra a COVID tem mostrado resultados positivos em Minas Gerais. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), apurados até segunda-feira (18/4), revelam que 813 cidades não registraram mortes pela doença nos últimos sete dias. O número equivale a 95% dos municípios do estado.





Além disso, 757 cidades não registram mortes pela COVID há 15 dias e 626 há 30 dias. Esta é a melhor estimativa observada desde o início da pandemia. Segundo a SES-MG, os números são resultados da união de esforços dos mineiros, atuação dos profissionais de saúde e o êxito da operação de vacinação no estado.





Para o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o médico Fábio Baccheretti, os números mostram a importância da vacinação e dos cuidados no combate ao vírus, como a higienização das mãos e uso de máscaras em locais fechados.





“Estamos evoluindo e deixando para trás esse capítulo triste da nossa história. É um processo construído com a participação e responsabilidade de todos. Portanto, faço um apelo. Se você ainda não completou o esquema vacinal, procure o posto de saúde mais próximo e tome a vacina. A vacina é sempre a escolha mais inteligente”, disse.





De acordo com dados do Vacinômetro registrados até esta terça-feira (19/4), o governo de Minas já enviou aos municípios 46,7 milhões de doses. A cobertura vacinal no estado é de 87,5% das pessoas com 18 anos ou mais com a primeira dose, 82,9% com a segunda dose e 56,5% com a dose de reforço. A cobertura vacinal pediátrica é de 67,8% das crianças com idades de 5 a 11 anos com a primeira dose e 27,2% com a segunda dose.





Fábio Baccheretti ressalta a importância da vacinação e alerta para as notícias falsas divulgadas contra a vacina.





“Para aqueles que acham que não devem se vacinar e insistem em desacreditar a eficácia da vacina, temos os dados como resposta. Quem insiste em desconfiar da vacina e achar que trata-se de um produto experimental, não tenha dúvida. A vacina é segura e eficaz. Este estudo foi feito para confirmar e corroborar a única saída para a pandemia: a vacinação”, destacou o secretário.