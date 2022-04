COVID: mês de abril tem 30% das mortes registradas em março em Minas

Abril já tem 70% menos mortes por COVID que março. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais registrou em 24 horas 388 novos casos positivo de COVID-19 e 11 pessoas morreram em decorrência do vírus. Segundo dados do mais recente boletim epidemiológico, o total de óbitos no estado chega a 61.125 e de 3.350.070 casos confirmados. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde.





A ocupação de leitos de UTI SUS no estado está em 66,5%, sendo que 3% estão ocupados com casos de COVID, o que representa 107 pessoas. De outro lado, a ocupação da enfermaria está em 88%, com 3,2% dos leitos ocupados com pacientes que estejam com suspeita ou confirmadas para o vírus. São 670 pessoas nesta situação.





A vacinação no estado está em 82,95% da população-alvo com as duas doses da vacina, e 56,5% das pessoas com mais de 18 anos com a dose de reforço. Até o momento, 1,27% já recebeu a quarta dose, chamada de 2ª dose de reforço. Entre o público infantil, de 5 a 11 anos, a primeira dose já foi aplicada em 67,8% das crianças, e a segunda dose em 27,8%.