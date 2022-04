Carro atinge açougue no Bairro Casa Branca, na Região Leste de BH

Proprietária do açougue afirmou que o prejuízo estimado é de cerca de R$ 70 mil (foto: Redes Sociais/Reprodução) Uma motorista atingiu, na manhã desta terça-feira (19/4), parte de um açougue na Avenida Santa Albertina, localizada no Bairro Casa Branca, na Região Leste de Belo Horizonte. Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em depoimento, a mulher informou que, ao descer a Rua Potomaio, perdeu o freio e o controle da direção de um Celta.





No carro, também estavam as duas filhas da motorista, de 12 e 18 anos, que tiveram ferimentos leves. As duas meninas e a mulher foram encaminhadas pelo marido e pai das adolescentes, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste. Um cliente, que estava no local no momento do acidente, se feriu com um corte superficial na perna.









“Perdi dois balcões, os refrigeradores foram bem danificados e as carnes atingidas por estilhaços de vidro. Tenho dois filhos pequenos que costumam ficar comigo no balcão, mas hoje eles não estavam aqui. Além disso, ninguém se machucou de forma grave. Agora é recuperar ”, contou.





Apesar dos estragos, a Defesa Civil informou que o prédio não corre risco de desabamento (foto: Redes Sociais/Reprodução) Teresa afirma que, apesar de não ter calculado ao certo o prejuízo, estima que os custos foram avaliados em cerca de R$ 70 mil.





O carro já foi retirado do local. Segundo a Defesa Civil, o prédio não corre risco de desabamento e está isolado para que reparos sejam feitos e, assim, o funcionamento possa retornar.

Confira como o açougue ficou:

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.