Vai viajar no feriadão? Confira como fica o clima nos principais destinos

Vista de Tiradentes: sem chuvas, feriado é de clima ameno para a maioria das cidades mineiras, com frio pela manhã e à noite (foto: Eugênio Sávio/Divulgação)

Com feriado prolongado a partir desta quinta-feira (21/4), nada melhor que tirar alguns dias de descanso e viajar. Para curtir os dias com tranquilidade e segurança, o ideal é saber as temperaturas e o clima dos destinos principais escolhidos pelos mineiros.





No interior do estado, em cidades como Tiradentes e São João del-Rei, no Campo das Vertentes, e Monte Verde, no Sul de Minas, o céu fica parcialmente nublado, com nevoeiros ao amanhecer. É bom preparar a bagagem com agasalhos, já que à noite e no início da manhã, a promessa é de frio. Em Tiradentes, a mínima prevista é de 13°C, enquanto em Monte Verde os termômetros ficam entre 10°C e 23°C





Para quem está de malas prontas para Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, o tempo também fica estável, sem chuvas. As temperaturas variam da mínima de 12°C no feriado, mas podem subir até 26°C ao longo da tarde. Em cidades como Caxambu e São Lourenço, que fazem parte do Circuito das Águas, os termômetros ficam entre 14°C e 27°C.





Veja como fica o tempo para o litoral





Quem vai curtir os dias de descanso fora do estado e tem como destino escolhido alguma praia precisa se atentar às previsões. Para quem vai para o Rio de Janeiro ou alguma cidade no Espírito Santo, se prepare para muito calor durante o feriado.





Na capital fluminense, a previsão é de céu claro e sol todos os dias, com termômetros que chegam a 37°C no sábado (23/4), segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). No litoral do Espírito Santo, o tempo fica claro a parcialmente nublado, sem chuvas, e as temperaturas ficam entre 20°C e 32°C.





No Rio de Janeiro, a previsão é de muito calor, com temperaturas que chegam a 37°C durante o feriado (foto: ELLAN LUSTOSA/DIVULGAÇÃO)







Quem escolheu ir para o litoral sul da Bahia encontrará tempo firme até a sexta-feira (22/4), com pancadas de chuva isoladas e passageiras ao longo do sábado e domingo (24/4). Os termômetros ficam entre 19°C e 30°C em Porto Seguro.





Para os amantes de Salvador, a promessa de tempo durante todo o feriado é de chuva. A temperatura fica entre 24°C e 30°C na capital baiana, com trovoadas isoladas no domingo.