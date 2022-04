Vai viajar? Veja onde estão os pontos de interdições nas rodovias mineiras

Por volta das 9h desta quarta (20), a reportagem do Estado de Minas avistou um grande fluxo de carros na saída para o Espírito Santo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Motoristas que pretendem viajar neste feriado de Tiradentes devem ficar atentos nas rodovias mineiras, isso porque as fortes chuvas que atingiram todo o estado de Minas Gerais em janeiro ainda causam transtornos em diversos trechos. De acordo com um balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda há 65 pontos de interdição total ou parcial, contabilizados hoje (20/4) nas MGs e BRs que cortam todo o estado.









O mapa, feito pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar, e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi conferido pela reportagem às 12h45h desta quarta (20/4) e mostra que ainda há 55 pontos de interdição parcial e 10 totalmente fechados nas rodovias estaduais e federais.





A atualização em tempo real destas interdições você pode conferir aqui





Conforme a PRF, os principais pontos interditados nas rodovias federais, nesta manhã, se encontravam nas BRs 116, 262 e 381.





Trechos interditados na BR-116





Na BR-116 há três pontos interditados. No km 164, em Padre Paraíso, na Região do Vale do Jequitinhonha, há uma interdição parcial em sentido decrescente devido a uma erosão no acostamento e em parte da pista. O local está sinalizado e, nesta manhã, encontrava-se sem congestionamento.





Já no km 673, em Miradouro, Região da Zona da Mata Mineira, também por conta de uma erosão no acostamento e em parte da rodovia, a pista está parcialmente interditada. De acordo com os policiais, o trecho segue em monitoramento.





Além disso, também na Região da Zona da Mata, em Leopoldina, no km 758,8, um buraco de grande proporção faz com que o tráfego flua em uma única pista e pelo acostamento. O trecho ainda não tem previsão para liberação.





Trechos interditados na BR-262





Quem for passar por Abre Campo, também na Região da Zona da Mata, deve ficar atento ao km 96 da BR-262. No trecho, houve um afundamento da pista, sem previsão de liberação para tráfego. Com isso, a pista está totalmente interditada. De acordo com a PRF, no local há uma passagem precária construída para automóveis.





Já em Florestal, Região Central Mineira, também na BR-262, o km 387, está parcialmente interditado no sentido Belo Horizonte devido a um afundamento da pista. De acordo com as informações, o sentido Triângulo está liberado. O trânsito flui em pista simples, ambos sentidos, pela pista Oeste.





Trechos interditados na BR-381





Na BR-381 a atenção dos motoristas deve ser redobrada. De acordo com a concessionária Arteris Fernão Dias, somente hoje, mais de 104 mil veículos devem trafegar pela rodovia, com maior movimentação entre as 18h e 21h.





Na via há cinco pontos interditados parcialmente. No Vale do Rio Doce, no município de Antônio Dias, no km 299, sentido Ipatinga, há um estreitamento de faixa em razão de um colapso do trecho, devido à movimentação do solo.





Já em Nova Era, Central Mineira, há um desvio, parcial, por estrada de terra, em ambos sentidos, também devido à movimentação do solo. No km 342, em Bela Vista de Minas, também na Central Mineira, há um desvio devido ao afundamento da pista.





Em Bom Jesus do Amparo, uma interdição parcial no km 404, faz com o que tráfego flua por apenas uma pista, sendo uma faixa em cada sentido.





Sem previsão para liberação, o km 451, de Sabará, está parcialmente interditado em razão de obras na rede de água pluvial. O desvio do fluxo ocorre para apenas duas faixas, passando um veículo por vez e em baixa velocidade. No local, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), atua causando lentidão no trânsito.





Movimento nas rodovias





De acordo com a concessionária Arteris Fernão Dias, que administra a BR-381 entre Contagem e Guarulhos, é estimado que mais de 500 mil veículos passem pela rodovia entre Minas Gerais e São Paulo durante todo o feriado. Segundo a empresa, o fluxo mais intenso está previsto entre Contagem e Itatiaiuçu.





Através do twitter a concessionária irá comunicar em tempo real as condições do tráfego da rodovia durante o recesso.





Confira os horários de maior movimento esperado para o feriado na BR-381:





Quarta-feira (20/04) - das 18h às 21h

Quinta-feira (21/04) - das 9h às 16h

Sexta-feira (22/04) - das 16h às 21h

Sábado (23/04) - das 8h às 12h

Domingo (24/04) - das 16h às 21h

Segunda-feira (25/04) - das 07h às 11h





Confira os pontos de pedágios, da BR-381*, em Minas Gerais:





Km 545,9 - Itatiaiuçu (Central Mineira)

Km 597,7 - Carmópolis de Minas (Centro-Oeste de Minas)

Km 658,3 - Santo Antônio do Amparo (Centro-Oeste de Minas)

Km 735,5 - Carmo da Cachoeira (Sul de Minas)

Km 805,2 - São Gonçalo do Sapucaí (Sul de Minas)

Km 900,9 - Cambuí (Sul de Minas)





*Na rodovia Fernão Dias, a tarifa básica de R$ 2,30 é cobrada nas oito praças de pedágio, em ambos os sentidos. Vale lembrar que as cabines de pedágio da Arteris Fernão Dias não aceitam pagamentos em cartões.





BR-050



Com um aumento de tráfego de 42% em comparação ao mesmo período de 2021, a BR-050, não registrou pontos de congestionamento no feriado da Semana Santa, segundo a concessionária Eco050. Conforme as informações, cerca de 255 mil veículos circularam ao longo dos 436,6 quilômetros que ligam Delta-MG e Cristalina-GO.





Confira os horários de maior tráfego esperados para o feriado de Tiradentes, na BR-050:

Quarta-feira (20/4) - das 5h até as 21h

Quinta-feira (21/4) ) - até as 12h.

Domingo (24/4) - das 15h até as 21h.





"Como pontos de recomendação, a concessionária pede aos usuários para que respeitem a sinalização, sobretudo nos pontos em obras de melhoria viária dos quilômetros 82, em Uberlândia-MG, e 171 e 182, em Uberaba, onde há interdições de faixas", informou a concessionária ao Estado de Minas.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Fernanda Borges