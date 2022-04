BH tem fim de semana de tempo seco e clima estável

BH tem fim de semana com temperaturas em alta e tempo seco (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







Com o clima de outono, nesta sexta-feira (22/4), sob influência de uma massa de ar seco, todoas as regiões do estado terão céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas na capital podem variar da mínima de 16°C à máxima de 30°C.





Paralelo à subida dos termômetros, os índices de umidade relativa do ar tendem a cair ao longo da tarde. A taxa mínima fica em torno de 30%, abaixo do índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). É importante manter a hidratação e evitar o ressecamento das vias aéreas e respiratórias.





No estado, a temperatura mínima é de 7°C, no Sul, e máxima de 35°C na região Norte, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há possibilidade de nevoeiro ao amanhecer nas regiões Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata.





Previsão para o fim de semana





Sem chuvas, ao longo do fim de semana a tendência é que o tempo permaneça estável em Minas Gerais e na capital. Segundo o ClimaTempo, as temperaturas tendem a subir. No sábado (23/4), os termômetros marcam mínima de 17°C e máxima de 31°C, enquanto no domingo (24/4), a mínima será de 18°C e a máxima será de 32°C.