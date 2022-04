Vacinação contra COVID será retomada em Belo Horizonte nesta sexta (22/4)

Imunização contra a COVID será retomadana capital nesta sexta-feira (22/4) (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O processo de imunização contra a COVID em Belo Horizonte será retomado nos centros de saúde, pontos drive-thru, shoppings e drogarias nesta sexta-feira (22/4).

As unidades atenderão tanto os grupos prioritários como aquelas pessoas com faixas etárias já convocadas, inclusive crianças, que necessitam de alguma dose do imunizante.

Os centros de saúde funcionarão normalmente, das 8h às 17h. Além da imunização contra a COVID, as vacinas de rotina também serão aplicadas durante o dia.

A vacinação em faculdades e shoppings centers será reduzida nesta sexta. Nos postos extras, ocorrerá das 8h às 17h, na Faculdade Pitágoras - Rua dos Timbiras, 1.372 Funcionários, e na CARE Venda Nova - Rua Padre Pedro Pinto, 1.055, em Venda Nova.

Nos shoppings, o atendimento ocorrerá das 10h às 16h30, no Pátio Savassi - Avenida do Contorno, 6.061. Piso L1 - São Pedro e no Via Shopping - Avenida Afonso Vaz de Melo, 640, no 2º Piso Ala A - Barreiro.

Nos pontos drive-thru, a imunização ocorrerá das 8h às 16h30, no Corpo de Bombeiros Rua Piauí, 1.815 - Funcionários; na UFMG Unidade Administrativa 2 - DAST, Portaria 2 - Avenida Antônio Abrahão Caram, 763 São José e no COP-BH, Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900 -Buritis.