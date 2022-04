COVID-19: Uberaba completa 15 dias sem mortes pela doença

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, se aproxima de um total de 700 mil aplicações de doses da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

O boletim epidemiológico da COVID-19, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, divulgado na noite de ontem (20/4), trouxe um registro animador: 15 dias completos sem mortes causadas pela doença, o que não acontecia desde o começo da pandemia, em fevereiro de 2020.

Ainda segundo o atual boletim, apenas quatro pessoas com COVID estão internadas em hospitais da cidade, sendo duas em UTIs (rede pública) e duas pessoas em enfermarias (redes pública e privada). Neste momento, as internações de pessoas com COVID em UTIs da rede privada de Uberaba estão zeradas.

Além disso, nas últimas 24 horas foram registrados 47 novos casos da doença na cidade, sendo que a taxa de transmissão semanal está em 0,67.

Mas, assim como no começo do mês, o desafio do município continua em tentar convencer cerca de 50% das pessoas acimas de 18 anos, que estão em atraso com a terceira dose da vacina.

Atual Vacinômetro de Uberaba, atualizado ontem (20/4) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba, que tem cerca de 340 mil pessoas, se aproxima de um total de 700 mil aplicações de doses da vacina.

Desde o início da pandemia, foram registrados na cidade 82.091casos da COVID-19, sendo que 80.265 pessoas se recuperaram e 1.531 morreram.