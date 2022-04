BH: criançada passeia nos parques e se protege contra a COVID-19

o horário de funcionamento em cada um dos locais é distinto, sendo das 9h às 15h no Parque das Mangabeiras, e das 11h às 17h, no Parque Guanabara (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )





Programa completo para muitas famílias da capital mineira neste sábado, feriado de 21 de abril: passear no parque, andar ao ar livre e ainda proteger a criançada contra a COVID-19 . Nas ações de repescagem para vacinação do público infantil, com a primeira ou segunda dose e foco nos meninos e meninas de 5 a 11 anos, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu espaço para aplicação do imunizante no Parque Municipal das Mangabeiras, na Região Centro-Sul da cidade, e Guanabara, na Pampulha.





Segundo a PBH, o horário de funcionamento em cada um dos locais é distinto, sendo das 9h às 15h no Parque das Mangabeiras, e das 11h às 17h, no Parque Guanabara. Em nota, as autoridades municipais informam que "a mobilização é para aumentar a cobertura vacinal do público que, no momento, está em 33,1% em relação à segunda dose".





Morador do Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, o casal Roberto Tavares Pinto Coelho, administrador, e Carolina Franco Pinto Coelho, dentista, levou o filho Rafael Franco Pinto Coelho, de 5 anos, para receber a primeira dose. O local escolhido foi o Parque das Mangabeiras. "É importante para proteger contra a COVID", disse o garoto, brincando que "só doeu um pouquinho".

Rafael Franco Pinto Coelho com a mãe Carolina (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

Junto a Rafael, estavam os outros filhos do casal - Eduardo, de 8, que já recebeu duas doses, e Guilherme, de 3, à espera da sua vez. "Foi ótima a ideia de aplicação da vacina no parque. Os meninos jogaram bola, andaram de bicicleta e viram os peixes. A imunização é muito importante para a saúde de todos", contou Roberto.

Henrique Cerqueira Meira com o pai Carlos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

O servidor público Carlos Eduardo Costa Meira, morador do Bairro Gutierrez, na Região Oeste da capital, acompanhou o filho Henrique Cerqueira Meira, de 9, para a segunda dose. Ele também gostou da escolha do Parque das Mangabeiras. "Estava bem cheio, e o bom é que as crianças podem fazer outras atividades, além de se protegerem contra a doença", disse Carlos Eduardo.





Ampliação

A secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, explicou a escolha dos espaços considerados estratégicos. "O objetivo é ampliar o acesso das pessoas para atualização da situação vacinal das crianças. É muito importante que os pais ou responsáveis se conscientizem e levem os filhos, pois, com a vacina, é possível evitar as formas mais graves da COVID-19".





Conforme a PBH, para acesso ao Parque das Mangabeiras é necessária a vacinação contra a febre amarela, com data mínima de 10 dias anteriores à visita. Caso o visitante não esteja com o comprovante, deverá preencher uma declaração no local. Menores de nove meses, por não poderem ser imunizados contra a doença, não podem acessar os espaços.





Para a imunização, as crianças de 5 a 11 anos devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Caso o acompanhamento seja por terceiros, é preciso apresentar o termo de autorização para vacinação, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.





Calendário

Na sexta-feira, 22, será retomada a vacinação para todos os públicos nos centros de Saúde, pontos de drive-thru, shoppings e drogarias. Os usuários poderão receber os imunizantes contra a COVID-19 e Gripe. As vacinas de rotina também serão aplicadas normalmente nas unidades de saúde nesta data.





No sábado, 23, haverá vacinação exclusivamente contra a gripe nas drogarias Araujo e Droga Clara, com funcionamento de 8h às 12h. Em caso de fila, serão distribuídas senhas, sendo uma por usuário. Na segunda-feira, 25, as aplicações contra a COVID-19 e Gripe serão retomadas nos Centros de Saúde, postos extras e pontos de drive-thru.





A PBH informa ainda que a vacina contra a gripe para os idosos de 60 anos e mais continua disponível para essa faixa etária. Os trabalhadores de saúde também estão recebendo o imunizante. As convocações dos demais grupos que fazem parte do público-alvo continuarão a ser feitas de forma escalonada, com chamamentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde à medida que o município receber doses da vacina.









Durante a próxima semana, serão realizadas ações diárias de repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose. Os critérios e documentos necessários para a vacinação de cada público podem ser verificados no portal da PBH.