Hospital Infantil João Paulo II receberá 15 novos pediatras na equipe (foto: Reprodução / Fhemig)

O Governo de Minas nomeou, nesta terça-feira (19/4), 15 novos médicos pediatras para reforçar a equipe do Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII), que integra a rede de assistência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

Os profissionais preencherão vagas remanescentes de cadastro reserva do concurso público homologado em 2017. O prazo do edital foi estendido após a suspensão da vigência dos concursos públicos em razão da pandemia da Covid-19.

O hospital tem enfrentado desafios na composição da escala médica diante da grande demanda de usuários do SUS, principalmente nos serviços de pediatria. A nomeação dos candidatos excedentes busca suprir essa demanda.

O HIJPII conta com atendimento de emergência, clínica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, genética, hematologia, infectologia, medicina intensiva, medicina paliativa, neurologia, pneumologia e reumatologia. E também com os serviços de apoio em cirurgia pediátrica, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, terapia nutricional e pedagogia. Além disso, atende crianças com doenças raras e infectocontagiosas.

Novo concurso

O Governo de Minas também aprovou a abertura de concurso público. A Fhemig promoverá um concurso público com vagas para todos os 19 hospitais no Estado.

O último concurso geral da fundação data de 2012. Nos últimos dez anos, não houve recomposição das vagas provenientes de desligamentos, falecimentos e outros casos.

“Todos os hospitais da Fhemig serão contemplados no concurso. Com essa nova equipe, que inclui técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas, a expectativa é deixar a Fhemig com uma assistência melhor”, diz o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.