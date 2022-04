Tempo seco: índices de umidade relativa do ar começam a abaixar na capital

Dia é de céu claro e temperaturas agradáveis, mas de tempo seco em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press)

Nesta quarta-feira (20/4), o tempo segue estável em Belo Horizonte, com temperaturas amenas, que variam ao longo do dia entre 15 °C e 30 °C, segundo dados do GeoClima. A sensação é de frio quando amanhece e no início da noite, típico de outono.





O céu fica claro e com índices baixos de umidade relativa do ar no período da tarde na Região Metropolitana de BH. Dados indicam que o número deve ficar em torno de 30%, abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 40%. O ideal é manter a hidratação de forma regular e evitar o ressecamento das vias aéreas e respiratórias.





Em outras regiões do estado, como Zona da Mata, Sul e Campo das Vertentes o céu fica parcialmente nublado, com nevoeiros ao amanhecer. A menor temperatura mínima prevista no estado é de 8 °C no Sul e a maior máxima é de 35 °C no Norte de Minas.





O feriado prolongado de Tiradentes, a partir desta quinta-feira (21/4), será também com tempo estável e céu claro, sem previsão de chuva. A expectativa é que os termômetros atinjam 30 °C no período da tarde.