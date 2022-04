ONU: mais de cinco milhões de ucranianos fugiram da guerra

Mais de cinco milhões de ucranianos fugiram de seu país após a invasão russa - informa a ONU em balanço divulgado nesta quarta-feira (20), o que configura o fluxo de refugiados mais acelerado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.



De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), 5.034.439 ucranianos deixaram o país desde que a Rússia iniciou sua invasão em 24 de fevereiro.



As mulheres e as crianças representam 90% dos refugiados. Os homens com idades entre 18 e 60 anos podem ser convocados para os combates e não têm permissão para deixar o país.



De acordo com o Acnur, 645.000 ucranianos fugiram do país em fevereiro, quase 3,4 milhões e março e cerca de um milhão desde o início de abril.



Do total, 2,8 milhões de refugiados ucranianos fugiram para a Polônia e mais de 725.000 para a Romênia.



Antes da invasão, a Ucrânia tinha 37 milhões de habitantes nos territórios controlados por Kiev, o que não inclui a Crimeia (sul) anexada em 2014 pela Rússia, nem as áreas do leste sob controle dos separatistas pró-Moscou desde o mesmo ano.



A Organização Internacional para as Migrações (OIM) afirmou que mais de 218.000 não ucranianos, principalmente estudantes e trabalhadores estrangeiros, também fugiram para os países vizinhos, o que significa que mais de 5,25 milhões de pessoas abandonaram a Ucrânia desde o início da guerra.



Além dos refugiados, a OIM calcula que há 7,1 milhões de deslocados internos na Ucrânia.