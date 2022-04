Vacinação no parque: PBH incentiva imunização de crianças nesta quinta (21)

Diversão e imunização: PBH promove campanha de vacinação infantil contra a COVID-19 em parques da capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)







Para fortalecer a imunização dos pequenos, a Prefeitura de Belo Horizonte promove ações estratégicas de vacinação nesta quinta-feira (21/4). Crianças de 5 a 11 anos podem se vacinar contra a COVID-19 enquanto se divertem em dois parques da cidade, para a primeira ou segunda dose.





No Parque Municipal das Mangabeiras, na região Centro-Sul da cidade, o funcionamento é de 9h às 15h, enquanto no Parque Guanabara, na Pampulha, os horários são entre 11h e 17h.





Na capital, mais de 60% das crianças já receberam a primeira dose, e a baixa procura pela segunda aplicação é preocupante. Segundo dados da PBH, a cobertura vacinal em relação à segunda dose está em 33,1%.





“Durante este feriado vamos disponibilizar a vacinação em dois locais estratégicos, com o objetivo de ampliar o acesso das pessoas para a atualização da situação vacinal das crianças. É muito importante que os pais ou responsáveis se conscientizem e levem os filhos, já que com a vacina é possível evitar as formas mais graves da Covid-19”, contou, em nota, a secretária municipal de saúde, Cláudia Navarro.





Documentos necessários





É importante lembrar que para entrar no Parque Mangabeiras é preciso estar em dia com a vacinação de febre amarela, e ela não pode ter sido aplicada a menos de 10 dias. Aqueles que não estiverem com o comprovante podem preencher uma declaração no local. Como bebês com menos de 9 meses não podem se vacinar contra a febre amarela, também não podem entrar no Parque.





Para a vacinação contra a COVID, é necessário que as crianças estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis, e levar o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina, preferencialmente. Se o pequeno estiver acompanhado por outra pessoa, é necessário que leve uma declaração preenchida e assinada pelos responsáveis legais autorizando a vacinação.









Campanha de vacinação no feriado





Na sexta-feira (22/4), a campanha de vacinação para todos os públicos foi retomada nos Centros de Saúde, pontos de drive-thru, shoppings e drogarias. As pessoas podem se vacinar contra a Covid-19 e contra a gripe, além das vacinas de rotina que serão aplicadas normalmente.





A vacinação dos demais públicos contra o coronavírus segue na sexta e no sábado, e idosos também podem se vacinar contra a gripe (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)







Podem se vacinar contra a gripe os trabalhadores de saúde e pessoas com mais de 60 anos. Demais públicos serão convocados conforme a chegada de novas doses do imunizante. Os locais de vacinação do dia 22/4 podem ser consultados no site da PBH





No sábado (23/4), a vacinação será exclusiva contra a Gripe, e haverá campanha nas drogarias Araújo e Droga Clara, entre 8h e 12h. Serão distribuídas senhas em caso de fila. A partir de segunda-feira (25/4), o funcionamento dos Centros de Saúde, postos extras e pontos de drive-thru é retomado e as aplicações de vacina contra a COVID e Gripe acontecem normalmente, com ações de repescagem para grupos já convocados.