Casos de dengue disparam em Minas e já superam marca registrada em 2021

Casos de dengue têm crescido exponencialmente em 2022 (foto: Reprodução/Pixabay)

O número de casos prováveis de dengue em Minas Gerais neste ano já superou o total registrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em 2021. Até o momento, foram 31.436 notificações. No ano passado, foram 23.103 registros. O número de mortes em decorrência da doença chegou a seis. Outras 21 são investigadas.

A escalada da doença em Minas acompanha a elevação do número de casos contabilizados no país, segundo o Ministério da Saúde. O Brasil já registrou cerca de 400 mil casos prováveis de dengue, ou seja, um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado.

Até o momento, foram confirmados 112 óbitos. Outros 170 são investigados. Ainda de acordo com o Governo Federal, São Paulo, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais são os estados com mais registros da doença em 2022.