Suspeito de tentar matar ex com 30 facadas é preso

Polícia Civil realizou a prisão do suspeito de 41 anos nesta terça-feira (19/4), em Visconde do Rio Branco. Ele tentou matar com cerca de 30 facadas a ex-companheira (foto: Polícia Civil/Divulgação)

O crime foi registrado na madrugada de 11 de abril, e o agressor responderá – em virtude da violência de gênero, crueldade e motivação fútil – pela tentativa de homicídio qualificado, aponta a PCMG. Mesmo diante da agressão brutal, ela conseguiu sobreviver.

As investigações apontaram que, na ocasião, o suspeito, portando uma faca, iniciou uma discussão com a mulher, no Bairro Santa Clara, após ela se negar a reatar o relacionamento.

“Em via pública, o homem começou a desferir múltiplos golpes de faca que perfuraram o pulmão da vítima. Além disso, ela fraturou a escápula e lesionou a face, o pescoço e membros superiores. A vítima foi socorrida e encontra-se em estado estável de saúde”, explica o delegado Douglas Mota.

Ainda conforme a autoridade policial, o homem procurou a ex-companheira mesmo estando ciente de uma medida protetiva que o proibia de se aproximar da vítima.



“O suspeito invadiu a residência dela por meio de um barranco, localizado no fundo do imóvel, com o intuito de verificar se ela já estava se relacionando com outro homem”, complementa.

O agressor já era investigado pelas práticas de lesão corporal e ameaça contra a vítima. Ele também é suspeito de violência doméstica contra outra ex-companheira.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Um homem de 41 anos foi preso nesta terça-feira (19/4) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), suspeito de tentar matar com cerca de 30 facadas a ex-companheira, de 42, no município de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira.