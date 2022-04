Funerária coloca papéis picados dentro de caixões e ao lado de corpos

A PM de Uberaba foi acionada pelo vereador Eloisio dos Santos e foi ao Cemitério São João Batista apurar denúncia de familiares contra funerária (foto: PMMG/Divulgação)

Em sessão da Câmara Municipal de Uberaba (CMU) de ontem (18/4) , o vereador falou sobre os supostos crimes, que aconteceram da seguinte forma, segundo ele: primeiro, o funcionário da funerária afirmou aos familiares que não poderiam abrir os caixões, mas durante os velórios as famílias recebem a informação de funcionários do cemitério que já está liberada as aberturas dos mesmos. Mas, quando os caixões são abertos, para espanto das famílias e amigos, ao lado dos falecidos, ao invés de flores, papéis picados.

“Eu estive nos velórios e eles me pediram uma atitude. Então eu chamei a polícia e vou cobrar desse empresário (dono da funerária) que traga uma resposta para as famílias’, disse o vereador, com indignação.

Segundo informações de uma testemunha à Coluna Sentinela, do Jornal da Manhã, representante da funerária esteve na capela do Cemitério São João Batista e disse que o uso do papel picado nos caixões não era adequado e que não é procedimento adotado pela empresa.



Ele responsabilizou funcionários pelo “procedimento equivocado” e disse que tomaria providências administrativas. Ainda segundo a testemunha, ele também teria dito estar comovido com as situações, compreender a indignação dos familiares, mas que naquele momento não poderia fazer nada.

Para apurar mais detalhes dos registros das ocorrências e se as mesmas serão investigadas, a reportagem entrou em contato com as assessorias de imprensa da Polícia Militar de Uberaba e da Polícia Civil, mas não obteve respostas.

A matéria será atualizada assim que as informações forem fornecidas pels instituições.