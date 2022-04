Mesmo fora de época, foliões de BH se reúnem para aproveitar o carnaval

Foliões se reuniram na região Leste da capital para aproveitar o Carnaval fora de época (foto: Reprodução/Instagram/@fotothiago)

A música de Jorge Ben Jor cantada a plenos pulmões diz que “em fevereiro tem carnaval”, mas 2022 colocaria em xeque a letra. Embora este mês seja atípico para a festa, timidamente celebrada em fevereiro, a folia toma novamente as ruas de Belo Horizonte agora no feriado de Tiradentes. Os foliões se juntaram, após 40 dias da data oficial, no Bairro Saudade, embalados pelo carnaval a ser realizado no Rio de Janeiro e em São Paulo.