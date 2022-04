Feriado de Tiradentes em BH tem frio de manhã e calor à tarde

Dia aberto e pouco trânsito na Avenida do Contorno, na Savassi, em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

O dia aberto e com poucas nuvens traz claridade para o feriado de Tiradentes (21/04), mas que não se traduz exatamente em calor para Belo Horizonte. O frio ainda se faz presente, com a mínima do dia em 15°C, mas que se eleva aos 30°C à tarde.E essa será a tendência da semana segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica grande amplitude térmica, até a segunda-feira (25/04), com dias abertos, pucas nuvens e temperaturas entre os 15°C de manhã e acima de 30°C à tarde, em BH.Nesta quinta -feira de feriado, a umidade relativa do ar também varia bastante, entre 30% e 80%, de acordo com a previsão do Inmet, que espera ainda ventos de fraco a moderados, deixando aquele clima de paradeiro, sem folhas e galhos balançando entre as árvores.O céu segue também aberto na maior parte do estado de Minas Gerais neste feriado, com maiores concentrações de nuvens no Vale do Jequitinhonha e parte leste do Sul de Minas, mas apenas pela manhã.