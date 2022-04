Céu claro e clima ameno: dia será de temperaturas típicas de outono em MG

Com céu claro, semana de feriado prolongado segue sem previsão de chuva. (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press) Esta terça-feira tem previsão de céu claro em boa parte de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada foi de de 13,4°C e a máxima pode chegar aos 28°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





O céu fica parcialmente nublado nas regiões Sul e Campo das Vertentes, em que ocorrem nevoeiros ao amanhecer. A temperatura mínima prevista em Minas é de 7,8°C em Maria da Fé, no Sul, e a máxima deve chegar aos 33°C, no Noroeste do estado.





Sem previsão de chuva em Minas nesta terça-feira aumidade do ar merece atenção. Na capital mineira, os índice deve ficar em torno de 35% à tarde. A tendência de clima seco alerta para a importância de manter a hidratação e da possibilidade de ressecamento das vias aéreas e respiratórias.