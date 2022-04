Sob alerta para frio, BH pode ter menor temperatura do ano neste sábado

Hora de tirar os casacos do armário: Páscoa em BH será com baixas temperaturas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O frio chegou de vez em Belo Horizonte neste feriado de Páscoa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima para o sábado (16) pode chegar aos 11 º C. Se os termômetros registrarem esse número, será o dia mais frio do ano na capital.