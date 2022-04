Defesa Civil alerta para baixa temperatura até terça-feira

Atuação da massa de ar polar baixa as temperaturas em BH, diz a Defesa Civil (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu nesta sexta-feira (15/04) um alerta de baixa temperatura na cidade até a próxima terça-feira (19/4. Segundo o órgão, especialmente as primeiras horas da manhã vão demandar atenção dos belo-horizontinos.









Diante do alerta, a Defesa Civil recomenda:



- "Hidrate-se; evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- realize atividades físicas utilizando agasalho;

- em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação, isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

- procure um especialista em caso de problemas respiratórios".