Idoso leva facada na cabeça em tentativa de assalto em Contagem

Segundo bombeiros, caso aconteceu na Rua Maria Rezende Prado, número 372 (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de 60 anos foi vítima de uma facada na cabeça durante tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira (15/04), no Bairro Jardim Vera Cruz, em Contagem, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ao todo, três homens participaram do crime.









O Corpo de Bombeiros Militar atuou no caso e forneceu as informações. Acionados, os bombeiros atenderam o idoso no local para estancar o sangramento de cortes profundos e encaminhou a vítima a um hospital.