MG: acidente envolvendo moto e carreta deixa um morto e um ferido na BR-381

Acidente aconteceu no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 484 da BR-381, em Betim (foto: Google Street View/ Reprodução) Um acidente na altura do quilômetro 484 da BR-381 deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na tarde desta quinta-feira (14/4) em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um motociclista morreu e um homem que estava na garupa foi encaminhado ao hospital em estado grave após colisão com um carro e uma carreta.









Os detalhes do acidente não foram revelados. O homem que estava na garupa da moto foi atendido por equipes de resgate da Arteris e encaminhado para o Hospital Regional de Betim e não há informações sobre seu atual estado de saúde.





Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal atuaram no local do acidente, que aconteceu por volta das 16h. O trânsito ficou interditado nas faixas central e da esquerda no sentido São Paulo, provocando um engarrafamento de cerca de 8 quilômetros até às 18h23, quando as vias foram completamente liberadas.