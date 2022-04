Quatro foragidos da Justiça são presos no 1° dia da 'Operação Semana Santa'

São muitas as prisões por tráfico de animais silvestres e também por embriaguez e tráfico e consumo de drogas (foto: PMRv)

Em menos de 12 horas após o lançamento da Operação Semana Santa, feito pelas polícias Militar Rodoviária (PMRv) e Rodoviária Federal (PRF), que visa aumentar a segurança nas estradas que cortam o estado de Minas Gerais, começaram a aparecer os primeiros resultados positivos, pois nada menos que quatro foragidos da justiça foram capturados. A operação tem a participação de 1.200 homens da PMRv e é realizada em 200 pontos considerados estratégicos.

E para a realização da operação estão sendo realizadas blitz fixas e itinerantes, com utilização do etilômetro passivo, etilômetro convencional, além de outros equipamentos próprios do policiamento rodoviário. A operação teve início às 7h desta quinta-feira, e terminará às 23h59min do dia 17 de abril (domingo).





Outro objetivo das polícias rodoviárias, além das fiscalizações preventivas, é a fiscalização repressiva, com o objetivo de prender infratores, foragidos da justiça, apreender armas, drogas e recuperar veículos, garantindo assim, mais segurança aos usuários.

Fugitivos presos

A primeira prisão ocorreu na rodovia MGC-135, na altura do quilômetro 375, perto de Montes Claros. Ao observarem a documentação de um veículo Chevrolet, de cor preta, e de seus passageiros, verificou-se que um deles, E.S.O., de 37 anos, tinha um mandado em aberto, expedido pelo juiz da 2° vara de família de Montes Claros, Marcos Antônio Ferreira, pelo não pagamento de pensão alimentícia, artigo 528, parágrafo terceiro, do Código Penal Brasileiro (CPB). Ele foi preso e conduzido para a delegacia de plantão de Montes Claros.

Poços de Caldas

Em Poços de Caldas, no Sul do estado, uma equipe da PMRV, composta pelo sargento Leonardo, cabo Roosevelt e soldado Marcelo, receberam a informação de que um fugitivo da justiça mineira, A.S.C., de 43 anos, estaria escondido na cidade. Os militares foram até a Rua São José, 126, e o prenderam. Ele era procurado há três meses, e está condenado a 12 anos de prisão, por crimes sexuais. Foi levado para a delegacia de Poços de Caldas e será levado para o presídio local.





A mesma guarnição efetuou, também, a prisão de M.R.L., de 18 anos, que ocorreu quando este dirigia pela rodovia LMG-880, altura do quilômetro 95, também em Poços de Caldas, que tinha um mandado de prisão preventiva, por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Também foi conduzido para a delegacia de Poços de Caldas.

Muriaé

No quilômetro 260 da BR-356, próximo a Muriaé, no Leste de Minas Gerais, os patrulheiros sargento Ribeiro e cabo William, prenderam, ao abordarem durante a fiscalização, uma motocicleta Honda Titan, placa LQC 4796, a prisão de M.S.F., de 44 anos, que era procurado por ser condenado pela prática de ato libidinoso com menor de 14 anos de idade. Ele estava foragido desde 2019.