Sexta-Feira Santa será de céu nublado e termômetros abaixo dos 26ºC em BH

Praça Noeme Geralda Diniz, no Bairro Fernão Dias, Região Leste de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O feriado de Sexta-Feira da Paixão deve ser de temperatura amena e sem calor em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil da Capital, a previsão meteorológica estima temperaturas entre 16ºC, atingida antes do amanhecer, e 26ºC, por volta de meio-dia.









Com isso, a umidade relativa do ar deve variar entre 100% e 50%, com essa mínima sendo atingida durante a parte da tarde. À noite, especialmente a partir das 20h, os termômetros devem estabilizar abaixo dos 20ºC.