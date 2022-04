Maconha apreendida estava com oração que pedia proteção

Oração estava pregada nos tabletes (foto: PRF) Um detalhe chamou atenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma apreensão de drogas na Rodovia Fernão Dias, no trecho de Pouso Alegre, no Sul de Minas, nesta quarta-feira (13/04). Cerca de 9kg de maconha foram encontradas em uma bagagem de mão em um ônibus, tendo uma oração pregada nos tabletes, pedindo "proteção divina".



A droga foi encontrada com um rapaz de 26 anos, por volta das 16h. O ônibus saiu de São Paulo (SP) e estava indo para Iguatu (CE). O homem contou que comprou a droga por R$ 9 mil no Paraguai e levaria para o Ceará. Ele ainda afirmou que o rendimento seria de R$ 20 mil, pois mesmo a droga sendo do país vizinho, não seria falsificada. O rapaz foi preso e conduzido em flagrante para delegacia de Pouso Alegre.

Mais apreensão no mesmo trecho

Também por volta das 16h desta quarta-feira, um caminhão foi parado durante a fiscalização na rodovia. Com placas de Três Corações (MG), o veículo era conduzido pelo motorista de 43 anos. De acordo com a PRF, o caminhão possuía sinais de adulteração na gravação do chassi e outros sinais identificadores.

Após processo de identificação veicular, os policiais encontraram o veículo original, que possuía restrição de circulação no DENATRAN. Diante dos fatos, o veículo e o condutor foram encaminhados à Polícia Civil de Pouso Alegre para averiguações.