Padaria Mix Pão, no Bairro Nazaré, Região Nordeste de Belo Horizonte (foto: Reprodução/ redes sociais )

Um incêndio na padaria Mix Pão, no Bairro Nazaré, Região Nordeste de de Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (14/4). De acordo com a corporação, o incêndio começou por volta das 6h, com chamas altas e muita fumaça.Segundo os militares, o início do incêndio ocorreu em uma fritadeira. Três equipes da corporação foram deslocadas até o local e já combateram as chamas.