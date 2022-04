BH: praça e estátua do Cristo Redentor serão revitalizadas

A Prefeitura da capital abriu licitação para execução das obras (foto: Edesio Ferreira/EM)

A praça e a estátua do Cristo Redentor, localizadas no Bairro Milionários, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, deverão ser revitalizados nos próximos meses. A Prefeitura da capital abriu licitação para execução das obras.

De acordo com o município, o investimento será de até R$ 1.004.244,37, provenientes de Recursos Ordinários do Tesouro e verbas federais com a Caixa Econômica Federal via Ministério do Turismo.

A empresa vencedora do processo de licitação terá como serviços demolição de pisos e estruturas, drenagem, recuperação, paisagismo, acessibilidade e instalação de equipamentos. As obras serão supervisionadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

As empresas interessadas em participar do processo devem entregar suas propostas até 27 de abril, às 8h30. O edital e demais documentos que compõem o processo licitatório estão disponíveis no site da Prefeitura de Belo Horizonte.