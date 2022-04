Saiba onde se vacinar contra Gripe e COVID durante a Semana Santa em BH

No sábado (16/4), haverá vacinação exclusivamente contra a Gripe nas drogarias Araújo e Droga Clara, das 8h às 12h (foto: PBH)

Apesar do feriadão de Semana Santa, que já começa a partir desta quinta-feira (14/4) com muitos locais fechados na capital, a prefeitura de Belo Horizonte manterá a imunização contra a COVID-19 e Gripe nos Centros de Saúde, pontos de, shoppings e drogarias. As vacinas de rotina também serão aplicadas nas unidades de saúde amanhã, mas na sexta-feira esses locais estarão fechados.

No sábado (16/4), haverá vacinação exclusivamente contra a Gripe nas drogarias Araújo e Droga Clara, das 8h às 12h. Em caso de fila, serão distribuídas senhas. Na segunda-feira (18/4), as aplicações contra a COVID-19 e Gripe serão retomadas na cidade. Nos últimos cinco dias, Belo Horizonte registrou 292 novos casos de COVID e 14 mortes.

Entre a população com mais de 12 anos, 99,6% já receberam a segunda dose da proteção contra a COVID, mas apenas 64,7% deste público foi aos postos de vacinação para a dose de reforço. Quem procurar alguma unidade para se vacinar deve ficar atento aos locais listados para cada grupo. As informações e os endereços para aplicação de imunizantes contra a COVID-19 e Gripe estão no site da PBH.

O município adianta que a vacina contra a gripe para os idosos de 60 anos ou mais está disponível. As convocações dos demais grupos continuarão a ser feitas de forma escalonada.

Na próxima semana, a PBH realizará ações diárias de repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose.

Leia mais sobre a COVID-19

