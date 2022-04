BH registra 292 casos e 14 mortes por COVID nos últimos 5 dias

Devido à situação controlada da COVID em BH, o boletim epidemiológico da capital não é mais divulgado diariamente. A atualização divulgada nesta quarta será a última da semana, de acordo com a prefeitura. O informe também não apresenta mais os índices de transmissão e as taxas de ocupação de leitos de enfermaria e UTI.

Os dados da imunização contra o coronavírus foram atualizados nesta quarta. Entre a população maior de 12 anos, 99,6% já recebeu a segunda dose da proteção contra a COVID, mas apenas 64,7% deste público foi aos postos de vacinação para a dose de reforço.

No público de 5 a 11 anos, o número de crianças vacinadas com a segunda dose cresceu nos últimos cinco dias, saindo de 28,8% para 33,1%. A taxa de imunização infantil, no entanto, segue baixa. Em entrevista ao, o prefeito Fuad Noman (PSD) associou a proteção dos pequenos à liberação total do uso de máscaras na capital