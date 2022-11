Fim das especializadas: PC em Juiz de Fora passa por mudanças

Márcio Savino Lopes é o novo delegado regional de Juiz de Fora (foto: PCMG/Divulgação )



A Polícia Civil em Juiz de Fora inicia o mês de novembro com mudanças significativas no seu organograma. A primeira delas, anunciada no Diário Oficial do Estado no dia 29 de outubro, é a mudança no posto de Delegado Regional. Sai Armando Avólio Neto, que estava no cargo desde 2018, e entra Márcio Savino Lopes, que estava lotado no Detran em Belo Horizonte.