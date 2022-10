Homem é assaltado por garota de programa em Juiz de Fora

Homem foi assaltado próximo do viaduto do Distrito Industrial de Juiz de Fora (foto: Google Street View) Um homem de 25 anos foi assaltado próximo a um viaduto do bairro Distrito Industrial, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima resolveu contratar uma garota de programa por meio de um site. O encontro foi marcado no viaduto. O rapaz foi ao local de carro e, ao chegar, enviou para a mulher sua localização em tempo real via aplicativo de mensagens.



Enquanto ele aguardava a garota, três homens armados e usando toucas o cercaram. Os criminosos, então, anunciaram o assalto. Segundo a PM, um dos assaltantes deu uma coronhada na vítima.