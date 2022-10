Vídeo: sapatênis e estepe viram armas em briga de trânsito em Juiz de Fora

O vídeo de briga de trânsito inusitada em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, viralizou nas redes sociais nessa quarta-feira (26/10). Nas imagens capturadas em uma rua do Bairro São Mateus, zona Sul da cidade, o condutor de um carro amarelo aparece fora do veículo, no meio da via, em frente à janela do motorista de outro automóvel, visivelmente irritado.

Já nos 15 segundos iniciais, ele pega o próprio sapatênis e começa a golpear o vidro do carro, fazendo, na sequência, gestos de luta. O motorista alvo da agressão dá ré no carro tentando escapar da situação, mas o indivíduo parece obstinado em prosseguir com os ataques e provocações ao pisar com força sobre o capô do carro de seu “adversário”.





Imagens foram capturadas em uma rua do Bairro São Matheus, região Central da cidade (foto: Vídeo/Redes sociais/Reprodução)

Ao perceber que o veículo poderia ser danificado, o motorista e um rapaz, que estava no banco do carona, saem e vão em direção ao homem. Um deles tenta acertá-lo com uma trava de direção antifurto, enquanto o outro dá chutes e socos, que também não acertam o oponente.

Depois de se armar com o sapatênis no início do confronto, o provocador da briga decide pegar um estepe no porta-malas e, com ele, acerta o para-brisa. Na sequência, o homem tenta acertar o outro condutor e – em mais um ato de provocação – aperta a buzina do veículo.

Então, o motorista na mira do homem portando o estepe se aproveita de um momento de descuido e arranca o pneu da mão dele. Por fim, com mais de dois minutos e 30 segundos de uma briga sem vencedor, cada um entra no seu carro e deixa a via.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, mas nenhum registro de ocorrência foi localizado. Não há informações sobre o que teria motivado a discussão no trânsito.