Mãe denuncia agressão a filho autista em escola particular de BH

De acordo com a mãe da criança, caso aconteceu na última terça-feira (1º/11) em uma sala de aula da escola (foto: Divulgação/Escola Santo Tomás de Aquino)

A mãe de um menino autista denunciou um caso de agressão dentro da Escola São Tomás de Aquino, no bairro São Bento, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo os relatos da mãe, o menino foi espancado dentro de sala de aula e foi acordado com um banho de água.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a mãe do menino chorava bastante. Dentro de um carro, para que os filhos não pudessem vê-la, ela contou que a criança está em crise desde o início do ano. Em um domingo de setembro, o filho chegou a tentar o suicídio para não ir para a escola no dia seguinte.

“Eu gostaria que todas as mães se sensibilizassem com o meu sofrimento e me ajudassem de alguma forma. Eu quero justiça”.

O caso aconteceu na última terça-feira (1º/11). Ainda de acordo com a mãe do menino, ela recebeu apenas um e-mail da instituição e que a direção da escola não entrou em contato com a família. “Extremamente relapsa a direção. Eles não se importam com os alunos, muito menos com os alunos especiais”.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que está investigando o caso. Nos próximos dias, os envolvidos serão ouvidos para prestar esclarecimentos.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Escola São Tomás de Aquino e aguarda retorno com o posicionamento da instituição.

No perfil da instituição de ensino nas redes sociais, muitas manifestações de repúdio. "Queremos saber como será tratado o caso de agressão ao aluno autista?", questionou uma internauta. "Do que adianta uma estrutura grande, se as principais necessidades não são prioridade!!! Que os valores ensinados, o respeito e as diferenças sejam sempre a prioridade!!!", comentou outra seguidora.