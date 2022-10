Fim de semana será de calor e com pancadas de chuva isoladas em BH (28)

Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas bem características da primavera em BH e região metropolitana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O fim de semana (29/10 e 30/10) em Belo Horizonte, em especial o domingo de eleição, será de calor com máxima de 30°C com pancadas de chuva isoladas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), .

Há possibilidade de chuvas isoladas e fracas no período da tarde e noite, e umidade do ar de 40%.

Ainda de acordo com o Inmet, as temperaturas nesta sexta-feira (28/10) já subiram. A mínima registrada hoje na Estação do Cercadinho (próximo ao Buritis, Belvedere e Mangabeiras ) foi de 18,8°C, e na Pampulha, de 20°C. A máxima prevista é de 32°C.

Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas bem características da primavera em BH e região metropolitana. No restante de Minas Gerais, as regiões do Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Central e Sul seguirão a mesma lógica.

As temperaturas no estado também registraram aumento de forma geral. Na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas, a mínima foi de 12,8°C. Já a máxima prevista é de 38°C para as cidades de Espinosa e Unaí, no Norte e Noroeste de Minas, respectivamente.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen