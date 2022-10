Esquema de R$ 1 bilhão: polícia prende delegado e seis investigadores

Veículo aquático apreendido na Operação Transformers (foto: Divulgação MPMG)

Modus operandi do grupo

Promotor Thiago Fernandes de Carvalho (centro) explicou sobre a Operação Transformers (foto: PCMG)

Agentes públicos serão investigados pela Corregedoria

Um delegado e seis investigadores da Polícia Civil (PCMG) foram presos na Operação Transformers, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), nesta quinta-feira (20/10). Os nomes não foram divulgados.Em coletiva de imprensa realizada em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, o promotor Thiago Fernandes de Carvalho explicou que as investigações que culminaram nesta operação começaram há dois anos.“No início envolvia uma suspeita de roubo e transformações de veículos, que eram usados para abastecer, principalmente, o tráfico de drogas. Essa investigação evoluiu nesses dois anos”, explicou o promotor.Ao todo, foram cumpridos 61 mandados de busca e apreensão, 148 de sequestro de veículos e dez de sequestro e indisponibilidade de imóveis, apreensão e indisponibilidade financeira de R$55 milhões.Foram expedidos 31 mandados de prisão, sendo que 25 já haviam sido executados até a hora da coletiva. Todos ocorreram nas cidades de Juiz de Fora, Esmeraldas, Três Corações e Botelhos.Segundo a promotoria, a investigação começou analisando um grupo que roubava carros, retirava as peças e montava novos veículos, que abasteciam o tráfico de drogas.“Inicialmente sabiam que esses veículos eram usados para o tráfico de drogas. De carros roubados eram retiradas peças. Montava-se um carro novo, requentado, e esse carro iria abastecer outras atividades ilícitas. Ou se fazia o transporte [das drogas] ou era utilizado para pagamento”, explicou Thiago Fernandes de Carvalho.De acordo com o promotor, o grupo abastecia o mercado de tráfico de drogas. “Não estamos falando de um tráfico de drogas de pontos de drogas. Estamos tratando de um tráfico mais volumoso, que abastece mercado, que tem ramificação em todo território nacional”, explicou.Com o dinheiro obtido do tráfico, o grupo fazia lavagem de dinheiro em Juiz de Fora. “A investigação mostra como é sofisticada [a organização criminosa]. Vai do furto, do roubo do carro, da receptação, da modificação, até a lavagem de dinheiro com muitos shows artísticos em Juiz de Fora, comércio de roupas, varejo, alimentos, e outros”, destacou o promotor.A princípio, o delegado e os agentes da Polícia Civil atuavam divulgando informações privilegiadas para outros membros da organização criminosa.A suspeita do Ministério Público é que nos últimos cinco anos o grupo possa ter movimentado uma quantia próxima a R$ 1 bilhão.A organização criminosa, segundo o MP, era estruturada em diversos núcleos. Entre eles: logística, que envolve o fornecimento de veículos para o transporte e pagamentos de cargas de drogas; financeiro, que cuidava da parte gerencial da atividade econômica; e um setor de corrupção, responsável pela proteção dos negócios ilícitos.