Homem suspeito de torturar e tentar matar mulher em Betim é preso

Homem foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (19/10) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



O suspeito de tentar matar uma mulher de 31 anos com golpes de martelo e faca, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso nessa quarta-feira (19/10), no Bairro Jardim Teresópolis, também na cidade. Conforme a Polícia Civil, o homem de 22 anos seria o “mentor intelectual” e executor do crime que aconteceu no dia 25 de maio.





De acordo com a investigação, a motivação do crime seria uma dívida com o tráfico de drogas. Um segundo suspeito de participação no crime foi preso no mesmo dia em que o corpo da vítima foi encontrado pela Polícia Militar. Ela foi socorrida e passou dois meses internada em um hospital.









Como forma de punição pelo não pagamento da droga, a mulher teria sidoi surpreendida em uma emboscada. “Levada para uma mata, ela foi torturada por três, quatro horas, com um martelo". O delegado ainda acrescentou que "a cabeça dela foi literalmente quebrada, e houve tentativa de retirar os olhos dela com a faca”, detalhou Veran.

Histórico

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito de tentar matar a mulher é reincidente no crime de tráfico de drogas e cumpria pena no regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar. “O investigado conseguiu esse benefício no dia 2 de maio e, no dia 25 praticou esse crime. Ou seja, com 24 dias na rua, ele praticou esse crime”, observou o delegado, adiantando que o suspeito havia sido condenado a 5 anos e 10 dias por tráfico de drogas.