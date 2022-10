Jovem é estuprada em Betim por homem que conheceu em aplicativo

Homem de 20 anos é suspeito de ter estuprado jovem de 17 anos em Betim (foto: Google Street View)

Um homem de 20 anos é acusado de ter estuprado uma jovem de 17, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (7/10).Os dois se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento e, de acordo com informações da Polícia Militar, marcaram de se encontrar na avenida Artur da Silva Bernardes, onde beberam.Ao perceber que estava embriagada, a jovem disse que não iria mais beber. Entretanto, o homem insistia para que ela bebesse.Eles saíram do local e foram para uma rua próxima, onde ele despiu a jovem, que pedia para ele parar. Quando a vítima começou a chorar, ele chamou um motorista de aplicativo. A moça, ao chegar em casa, contou o ocorrido para a mãe, que acionou a polícia.Os militares foram a residência do suspeito, que preferiu se manter em silêncio. Ele foi detido, e a vítima, encaminhada para o Centro Materno Infantil na cidade.A 1ª Delegacia de Polícia de Betim vai apurar o caso.