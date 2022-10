Prisão do goleiro Bruno é revogada após pagamento de pensão

Bruno em vídeo divulgado nas redes sociais nessa sexta-feira, no qual comemora a decisão (foto: Reprodução/Instagram Helbert Vieira) Matheus Muratori



Condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio em 2010, o goleiro Bruno Fernandes teve prisão revogada nessa sexta-feira (07/10) após pagar pensão alimentítica a Bruninho, filho do jogador com a modelo. A prisão de Bruno foi solicitada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) em agosto deste ano.









"Para a honra e a glória do senhor, nós queríamos aí agradecer a todos vocês que colaboraram. Aqueles que não conseguiram colaborar, mas estavam orando, estavam participando através de oração. Nós conseguimos aí quitar, através da ajuda de vocês, a pensão, os alimentos que foram determinados pela Justiça", disse, pelas redes sociais.





"Nunca quis diminuir a pensão, pelo contrário, eu tentei foi parcelar, eu tentei acordo, de forma amigável, até onde minhas mãos pudessem alcançar. Mas, infelizmente, a outra parte não foi flexível, a outra parte só quer problema, só quer confusão. E eu quero paz, quero sossego", completou, dizendo também que quer fazer o teste de DNA com Bruninho e que apoia o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição nas eleições deste ano.





Na decisão judicial, o juiz Alexandre Tsuyoshi Ito, da 6ª Vara da Família de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, afirma: "Embora os valores ainda não constem em subconta judicial, verifica-se que as guias foram devidamente emitidas, dependendo dos trâmites bancários para a efetivação das somas na conta de juízo".





"Assim, é cabível a revogação da prisão civil, porquanto demonstrada, ainda que de maneira precária e sem a manifestação do exequente, que o enceramento, no caso em análise, já não se mostra necessário para o seu fim", complementa